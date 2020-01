MILAN KJAER IBRAHIMOVIC BEGOVIC / Giornata di presentazioni per i due nuovi acquisti del Milan Simon Kjaer e Asmir Begovic. Queste le prime parole del difensore danese in conferenza stampa: "È sempre speciale quando un idolo come Maldini ti chiama e ti chiede di venire al Milan. È stato un onore conoscerlo ed è un sogno essere qui. L'obiettivo è rimanere e dare una mano alla squadra. Ibrahimovic? L'ho incrociato in carriera e abbiamo avuto le nostre guerre sul campo, ma ora tra di noi non c'è nessun problema. Parliamo tranquillamente e abbiamo gli stessi obiettivi per aiutare il Milan.

La sua presenza è uno stimolo per tutti".

Milan, Kjaer e Begovic in coro: "Rossoneri un sogno"

Prime dichiarazioni da nuovo giocatore rossonero anche per Begovic, arrivato a Milano per sostituire Reina come vice di Donnarumma: "Spero di poter aiutare la squadra nel miglior modo possibile, è un sogno che si avvera. Donnarumma è un portiere fortissimo, mi ha dato un gran benvenuto. Sono qui per aiutarlo perchè è uno dei migliori al mondo". Anche il portiere proveniente dal Bournemouth si è infine espresso su Ibra: "Zlatan è un vincente, serve per aiutare il club, il suo contributo sarà fondamentale".

