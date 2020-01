CALCIOMERCATO JUVENTUS BAYERN MONACO NEUER / A caccia di un nuovo portiere? Nonostante le prestazioni positive, il futuro di Szczesny alla Juventus non sembra essere così certo. E dalle voci di un possibile assalto a Donnarumma in estate con i soldi ricavati dalla cessione del portiere polacco, ecco spuntare una nuova opzione proveniente dalla Germania. E che opzione. Si tratta infatti di Manuel Neuer. QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Secondo quanto infatti riferito da 'France Football', il futuro di Manuel Neuer in terra bavarese non appare così scontato.

Un segnale è l'acquisto del club tedesco del portiere Neubel, che arriverà a zero in estate dallo Schalke 04 . Un segnale probabilmente della volontà della dirigenza di puntare su un giocatore più giovane. Neuer, che ha un contratto con i bavaresi sino al giugno 2021, non è intenzionato a cedere il posto e trovarsi con due portieri di livello così alto potrebbe essere un problema per il. Ecco dunque che la squadra teutonica, vista anche la possibilità di monetizzare, potrebbe decidere di cedere l'estremo difensore e capitano della nazionale tedesca. Molti club europei sono però già coperti in questo ruolo e, riferisce la testata francese, la Juventus sembra essere in pole position visto che la permanenza di Szczesny non appare tanto certa.

