CALCIOMERCATO INTER POLITANO ROMA / La Roma ripiomba su Matteo Politanodopo il grave infortunio di Zaniolo, confermando quanto scritto già ieri sera da Calciomercato.it.

Secondo 'Sky Sport' il Dsha riallacciato i contatti per l'esterno romano dell'cresciuto come calciatore nella stessa società capitolina.

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Inter, intesa di massima con agente Eriksen: ultime CM.IT

LEGGI ANCHE ->>>Roma, operazione Zaniolo: le ultime

Sul classe '93, ai margini del progetto interista targato Conte, ci sono già Fiorentina e soprattutto Milan. A proposito dei rossoneri, non è ancora tramontata l'ipotesi di uno scambio con Kessie. Beppe Marotta è aperto alla cessione di Politano, ma al momento non sembra disposto a cederlo con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto. La valutazione del calciatore è di circa 25 milioni di euro, la cifra necessaria ad evitare una minusvalenza. Vediamo se nelle prossime ore la Roma intensificherà i contatti per il 26enne, mettendo sul piatto una prima offerta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Nainggolan la chiave per il piano B a centrocampo