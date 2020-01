SERIE A INTER ATALANTA LAUTARO MARTINEZ GOSENS / Tutto rimandato: l'Inter si sente campione d'inverno per oltre un tempo ma deve poi arrendersi al ritorno dell'Atalanta: a 'San Siro' finisce 1-1 con la rete in avvio di gara di Lautaro Martinez e il pareggio nella ripresa firmato da Gosens. In mezzo una gara dai grandi ritmi con le due squadre che si sono affrontate a grande velocità, regalando un match molto piacevole. L'avvio dell'Inter è sprint e dopo 4' il 'Toro' regala il vantaggio. L'Atalanta risponde subito e occupa la metà campo della squadra di Conte che però non rinuncia a pericolose ripartenze.

Sul finale di primo tempo proteste bergamaschi per un intervento disu: perè tutto regolare.

Nella ripresa la squadra di Gasperini prova a recuperare: entra Malinovski per Zapata e subito sfiora il gol, fermato solo da palo. Il pareggio è nell'aria e arriva al 75' con Gosens abile a ribattere in rete una palla vagante. La gara è sempre velocissima: Bastoni spinge in area Malinovski e Rocchi decreta il calcio di rigore. Handanovic si conferma uno specialista e ipnotizza Muriel. Finisce così 1-1 con l'Inter che deve attendere il risultato di Roma-Juventus per sapere chi sarà campione d'inverno.

INTER-ATALANTA 1-1: 4' Lautaro Martinez (I), 75' Gosens (A)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 46; Juventus 45 punti; Lazio* 42; Roma e Atalanta* 35; Cagliari** 29; Parma e Milan** 25; Napoli* e Torino 24; Bologna 23; Verona 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12

**una partita in più

