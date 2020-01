DIRETTA VERONA GENOA FORMAZIONI / Protagonista di un girone d'andata a dir poco positivo, Ivan Juric spera di chiudere in bellezza contro la sua ex squadra. Il posticipo della diciannovesima giornata delle 18 è, infatti, Verona-Genoa, una gara sicuramente speciale per l'allenatore degli scaligeri, ma non solo. Tanti gli ex coinvolti nella gara, inclusi due degli uomini più importanti negli schemi dei padroni di casa: Lazovic e Veloso. Reduci dalla vittoria carica di polemiche contro il Sassuolo, gli ospiti in caso di mancato successo chiuderanno il girone d'andata senza vittorie in trasferta.

Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-GENOA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. Allenatore: Juric.

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito, Barreca; Schone, Sturaro, Cassata, Ankersen; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola

CLASSIFICA:

Inter 46 punti; Juventus* 45; Lazio* 42; Roma* e Atalanta 35; Cagliari 29; Torino 27; Parma* e Milan 25; Udinese e Napoli 24; Bologna 23; Verona** 22; Fiorentina 21; Sassuolo e Fiorentina 19; Lecce* 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in meno

** due partite in meno