CALCIOMERCATO INTER GIROUD LAMPARD CHELSEA / L'Inter chiuderà con l'Atalanta il girone d'andata. Obiettivo per la squadra di Conte vincere per rimanere in testa alla classifica al giro di boa, match difficile ma da vincere a tutti i costi per continuare nel testa a testa con la Juventus. Nerazzurri che intanto attendono novità positive dal calciomercato, da cui sperano di ricavare i rinforzi giusti per rilanciare le proprie ambizioni di scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte dice la sua su Vidal ed Eriksen

Calciomercato Inter, Giroud più vicino: Lampard dice sì

Inter che punta ad acquisire innesti importanti un po' in tutti i reparti.

In attacco, l'obiettivo dichiarato come viceè Olivier. Per l'attaccante francese si avvicina l'accordo, apertura importante che arriva anche dalper voce del tecnico dei 'Blues'. "Non necessariamente arriverà un suo sostituto nel caso in cui vada via - ha spiegato - Se la situazione si rivelerà giusta per tutti, in primis per noi, potrà lasciare il club. Si è comportato da grande professionista qui. Ancora non è stato fatto nulla comunque, credo che il suo agente abbia parlato con il club".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen può arrivare subito: ULTIME CM.IT

Calciomercato Inter, Giroud ha scelto: base di accordo