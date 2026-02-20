Bastoni in un top club, Inter all’angolo: le ultimissime

Cambia di colpo il futuro di Alessandro Bastoni in vista dell’estate: l’Inter adesso trema e teme il peggio, le ultimissime.

Negli ultimi giorni è finito nell’occhio del ciclone a causa della simulazione in Inter-Juventus che ha portato all’espulsione di Kalulu, ma Alessandro Bastoni rimane un top nel suo ruolo e il suo valore non è mai stato in discussione. Il 26enne di Casalmaggiore è legato all’Inter da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma ora i tifosi nerazzurri tremano per quello che sta accadendo in queste ore.

Il Barcellona, infatti, si appresta a vivere un’estate molto calda in entrata e il presidente Joan Laporta ha già promesso un grande colpo per rinforzare la rosa: il colpo potrebbe essere proprio Bastoni, che è il vero e proprio oggetto dei desideri della dirigenza blaugrana per andare a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Hans-Dieter Flick.

Bastoni, che ad oggi ha collezionato la bellezza di 289 presenze in maglia nerazzurra, vorrebbe proseguire la sua avventura a Milano, ma in caso di offerta di un top club come il Barça le cose potrebbero cambiare. E adesso l’Inter e i sostenitori nerazzurri temono il peggio.