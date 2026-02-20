Lecce-Inter, la decisione di Chivu su Zielinski

Il polacco era uscito acciaccato dal match di Champions in casa col Bodo Glimt

Chivu ha perso Lautaro, ma per sua fortuna e dell’Inter non Piotr Zielinski. Come il capitano, che ne avrà per circa un mese a causa del risentimento al soleo della gamba sinistra, anche il polacco era uscito malconcio dal match di Champions col Bodo Glimt disputato da subentrante.

Stando alle informazioni del nostro Giorgio Musso, il centrocampista ex Napoli sta bene e volerà assieme ai compagni in direzione Lecce dove domani alle 18 i nerazzurri sfideranno la squadra di mister Di Francesco, reduce dalla pesantissima vittoria dello scontro salvezza col Cagliari.

🇵🇱 #Inter – Tutto confermato per #Zielinski: il polacco sta bene e sarà convocato per #Lecce. Se #Chivu non lo rischierà dall’inizio, solo a scopo precauzionale in vista della decisiva sfida in Champions col #Bodo (e con #Calhanoglu in forte dubbio per martedì) @calciomercatoit https://t.co/LOndiTUd4F — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 20, 2026

Resta comunque in forte dubbio la sua presenza dal primo minuto. Chivu potrebbe infatti decidere di non rischiarlo, quantomeno dall’inizio, in ottica ritorno Champions col Bodo Glimt.

Martedì all’Inter servirà un successo con tre gol di scarto per evitare una cocente eliminazione dalla Champions. Per il replay della gara coi norvegesi non è detto che recuperi Calhanoglu, ma dovesse riuscirci partirebbe comunque dalla panchina.