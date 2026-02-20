Il capitano nerazzurro si è fatto male all’inizio del secondo tempo di Bodo Glimt-Inter
Stamattina Lautaro ha effettuato i tanto attesi esami strumentali per fare definitiva chiarezza sull’infortunio subito mercoledì sera nel match contro il Bodo Glimt valevole per l’andata del playoff Champions. Il primo responso parlava di affaticamento al polpaccio destro.
L’esito ufficiale degli accertamenti conferma tutto: “(…) Un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”.
Come già anticipato ieri da Calciomercato.it, il capitano dell’Inter dovrà star fuori per 3-4 settimane.
A meno di un recupero in anticipo, dunque, sarà costretto a saltare pure il derby Scudetto col Milan dell’8 marzo. Un totale di cinque/sei partite, considerato che dovrebbe rientrare tra la gara con l’Atalanta del 15 marzo e quella contro la Fiorentina del 22 marzo.