Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Verso Lecce-Inter, Chivu cambia ancora: uomini contati a centrocampo

Foto dell'autore

Barella-Calhanoglu out e Zielinski potrebbe non essere rischiato, almeno dal primo minuto. Thuram l’unica certezza davanti

In casa Inter è già vigilia di campionato. Domani alle 18 i nerazzurri giocheranno al ‘Via del Mare’, contro un Lecce reduce dalla pesante vittoria in chiave salvezza contro il Cagliari.

Chivu avrà gli uomini contati a centrocampo, mentre in attacco dovrà sicuramente fare a meno di Lautaro Martinez.

Chivu prima di Parma-Inter
Verso Lecce-Inter, Chivu cambia ancora: uomini contati a centrocampo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Partendo proprio dal reparto offensivo, al momento l’unica certezza è rappresentata da Marcus Thuram, destinato a ripartire titolare dopo la panchina col Bodo Glimt. Al momento Pio Esposito è favorito su Bonny per fare coppia con il francese.

In mediana, invece, sicure le assenze degli squalificati Calhanoglu e Barella. Il turco sarebbe stato indisponibile comunque a causa dell’infortunio muscolare al quadricipite della gamba destra subito con la Juve.

Se Chivu dovesse decidere di non rischiare Zielinski, uscito acciaccato dalla partita in Norvegia, in previsione soprattutto del ritorno Champions a San Siro, il ruolo del play potrebbe raccoglierlo Sucic, con Mkhitaryan e Diouf a completamento di un centrocampo del tutto inedito. Sulle corsie esterne dovrebbero rivedersi sia Dimarco che Luis Henrique.

Dimarco esulta dopo un gol con l'Inter
Lecce-Inter, Dimarco torna titolare sull’out sinistro (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Chiudendo con la difesa, possibile chance dal primo minuto per Stefan de Vrij, con il ritorno a destra di Bisseck a scapito di Akanji. A sinistra Carlos Augusto insidia Bastoni.

PROBABILE FORMAZIONE INTER
(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

/7
909

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie