Verso Lecce-Inter, Chivu cambia ancora: uomini contati a centrocampo

Barella-Calhanoglu out e Zielinski potrebbe non essere rischiato, almeno dal primo minuto. Thuram l’unica certezza davanti
In casa Inter è già vigilia di campionato. Domani alle 18 i nerazzurri giocheranno al ‘Via del Mare’, contro un Lecce reduce dalla pesante vittoria in chiave salvezza contro il Cagliari.
Chivu avrà gli uomini contati a centrocampo, mentre in attacco dovrà sicuramente fare a meno di Lautaro Martinez.
Partendo proprio dal reparto offensivo, al momento l’unica certezza è rappresentata da Marcus Thuram, destinato a ripartire titolare dopo la panchina col Bodo Glimt. Al momento Pio Esposito è favorito su Bonny per fare coppia con il francese.
In mediana, invece, sicure le assenze degli squalificati Calhanoglu e Barella. Il turco sarebbe stato indisponibile comunque a causa dell’infortunio muscolare al quadricipite della gamba destra subito con la Juve.
Se Chivu dovesse decidere di non rischiare Zielinski, uscito acciaccato dalla partita in Norvegia, in previsione soprattutto del ritorno Champions a San Siro, il ruolo del play potrebbe raccoglierlo Sucic, con Mkhitaryan e Diouf a completamento di un centrocampo del tutto inedito. Sulle corsie esterne dovrebbero rivedersi sia Dimarco che Luis Henrique.
Chiudendo con la difesa, possibile chance dal primo minuto per Stefan de Vrij, con il ritorno a destra di Bisseck a scapito di Akanji. A sinistra Carlos Augusto insidia Bastoni.
PROBABILE FORMAZIONE INTER
(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.