CALCIOMERCATO MILAN REINA ASTON VILLA / Dopo quattro stagioni al Napoli (nelle quali ha sollevato una Coppa Italia e sempre raggiunto o battuto il record di punti degli azzurri in Serie A) e una e mezza al Milan, sta per chiudersi l’avventura italiana di Pepe Reina. In queste ore, il suo agente sta negoziando con il club rossonero la sua cessione all’Aston Villa, con il quale il calciatore ha già un accordo di sei mesi con opzione per un altro anno che si attiverebbe automaticamente a salvezza raggiunta.

Lo spagnolo realizzerebbe così il desiderio maturato nei mesi scorsi: quello di chiudere la carriera come piace a lui, in campo.

Nell'unica sua apparizione di questa stagione, quella contro il, fu protagonista assoluto con un errore in apertura di gara e un rigore parato aa tempo scaduto.L’ex azzurro si sente fisicamente pronto per una nuova e complessa sfida (con la lotta salvezza, in Premier, stimoli non gli mancheranno) che gli permetterebbe di ritrovare, a 37 anni, continuità in campo per un altro paio di stagioni, prima di appendere le scarpette al chiodo per poi iniziare, chissà, un lungo percorso da allenatore. Nelle prossime ore le parti tenteranno di strappare accordo e fumata bianca.

