MILAN IBRA DAL PRIMO MINUTO / Crescono le possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto contro la Sampdoria. Solo qualche giorno fa sembrava impossibile immaginare lo svedese subito in campo con la maglia del Milan ma l'ottimo impatto avuto nelle sue prime ore sta spingendo Stefano Pioli a puntare su di lui.

Ibrahimovic è sbarcato a Milano giorno due gennaio, subito visite mediche, idoneità sportiva e allenamento in palestra. L'attaccante ex Galaxy non ha perso tempo e ieri ha giocato la sua prima partita con i nuovi compagni di squadra.

L'amichevole contro laha dato prova delle buone condizioni del 38enne e l'allenamento di oggi lo ha certificato. Il Milan non ha tempo e la voglia di Ibrahimovic è davvero tanta, così come quella dei tifosi di vederlo subito in azione a San Siro. L'allenamento di domani, in programma in mattinata, scioglierà ogni dubbio ma le possibilità di vederlo dal primo minuto sono davvero tante: Ibra è pronto al sorpasso a Piatek.

Le scelte di Pioli

Pioli, infatti, almeno per il momento, non sembra intenzionato a cambiare modulo. Anche ieri contro la Rhodense i rossoneri sono stati schierati con il solito 4-3-3: saranno ancora Suso e Calhanoglu ad affiancare la prima punta.

Confermato il resto della formazione con Donnarumma a guidare la linea difensiva formata da Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Bonaventura e Bennacer sicuri del posto; possibile rilancio dal primo minuto Paqueta.

Formazione: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paqueta (Kessie), Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic (Piatek), Calhanoglu

