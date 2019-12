Calciomercato Milan, Piatek dipende da Ibra: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il futuro di Piatek è strettamente collegato a quello di Ibrahimovic.

Tradotto: come confermato anche da IlMessaggero.it, il discorso verrà affrontato nello specifico solo dopo metà gennaio, quando il club rossonero avrà testato sul campo le condizioni del 38enne svedese. Come è noto, l'attaccante ex Galaxy tornerà in Italia solo i primi di gennaio: firmerà un contratto fino a giugno, con opzione per un'altra stagione in base al raggiungimento di obiettivi personali tra cui gol e assist.