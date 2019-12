CALCIOMERCATO FIORENTINA SASSUOLO DUNCAN / Chiusa l'esperienza con Montella, la Fiorentina programma novità per il calciomercato di gennaio. Il nome caldo per il centrocampo, riporta 'Sky', sarebbe Alfred Duncan del Sassuolo, giocatore classe '93 che il nuovo tecnico Iachini ha già allenato in passato: clicca qui per restare aggiornato.

Resta quindi da capire se il club neroverde aprirà alla cessione del suo mediano.

