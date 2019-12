CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Pensiero fisso della Juventus ormai da molteplici sessioni di calciomercato, Paul Pogba sta ancora valutado il suo futuro. A causa dei risultati deludenti del Manchester United, il campione francese da tempo ha manifestato l'intenzione di cambiare maglia. Tuttavia, nonostante il ritorno in bianconero sia per lui una destinazione gradita, l'affare è reso difficile dalle resistenze degli inglesi e dalla folta concorrenza, che vede il Real Madrid in prima linea.

Non è da escludere, però, che Pogba possa approdare agià nella prossima sessione invernale: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Pogba

La novità riguarda i nuovi contatti tra le parti. Alle prese con una programmazione lungimirante, la Juventus, riporta 'Tuttosport', avrebbe ripreso a parlare di Pogba con il Manchester United vagliando l'inserimento di Emre Can (proposto altresì al PSG per Paredes) nell'eventuale affare. Considerando anche l'aumento di capitale da 300 milioni di euro, il colpaccio sarebbe possibile anche a gennaio. Tuttavia, gli inglesi non sembrano propensi all'ipotesi di uno scambio di prestiti ma gradirebbero l'obbligo di riscatto, in modo tale da posticipare il peso dei rispettivi affari al prossimo bilancio.

