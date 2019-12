CALCIOMERCATO LAZIO JUVENTUS MILINKOVIC SAVIC / Questo pomeriggio la Juventus di Maurizio Sarri contenderà il primo trofeo stagionale alla Lazio di Simone Inzaghi, nella finale di Supercoppa italiana. Il match rappresenterà però anche per la dirigenza della 'Vecchia Signora' una nuova possibilità per rivisionare da vicino Sergej Milinkovis-Savic, vecchio pallino di mercato di Fabio Paratici. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Lazio-Juventus, Milinkovic-Savic osservato speciale di Paratici

Qualche settimana fa fu proprio Milinkovic-Savic a rompere l'equilbrio nella sfida giocata all'Olimpico tra le due squadre, siglando il gol del 2-1 dopo un bellissimo stop al volo. Un gesto atletico non indifferente che ha riacceso il forte interesse della Juventus. La telenovela di mercato ha fatto da protagonista nelle ultime finestre di calciomercato e ora potrebbe tornare di moda anche in vista della prossima estate, quando si parlerà del futuro del serbo e non si potrà non considerare la pista bianconera.

Il centrocampsta della Lazio è un vecchio pallino di, la Juventus lo segue da tempo e ha cercato di portarlo a Torino più di una volta.però non hai mai ceduto e si è spinto fino ad una valutazione di 100 milioni, respingendo anche l'assalto dall'estero di alcuni club inglesi come il. Le cose potrebbero cambiare in vista della prossima estate, ma attenzione all'ennesima sfida che si potrebbe verificare sul mercato con l'Inter : anche, dai tempi della Juventus, ammira Milinkovic-Savic ed è pronto a contrastare la sua ex squadra e cercarlo di portare il serbo a Milano da Conte

