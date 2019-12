INTER GENOA CONTE CONFERENZA /Antonio Conte soddisfatto in conferenza stampa dopo il perentorio 4-0 ai danni del Genoa. Il tecnico dell'Inter si è soffermato anche sul mercato e sul possibile scambio con il Napoli tra Politano e Llorente: "Mi cogliete di sorpresa, dovrei saperne qualcosa ma invece non so niente su questa notizia. Forse voi avete qualche aggancio più... Io faccio delle scelte, che sono di carattere tecnico. Politano era entrato con Fiorentina e Barcellona, oggi invece mi serviva uno con le caratteristiche di Esposito".

Inter-Genoa, Conte: "Esposito ora tenga i piedi per terra"

Il tecnico ha proseguito: "Sebastiano ha risposto bene, è il secondo miglior marcatore nella storia dell'Inter. Ha fatto una partita importante, ma non avevo dubbi. Adesso deve mantenere i piedi per terra. Il rigore? Doveva calciarlo Lukaku, è stata una sua scelta. Questo dimostra che, oltre ad un gruppo che è migliorato tanto da inizio stagione, ho a disposizione dei ragazzi con grande spessore umano e morale. Borja Valero? Non ha mai mollato in allenamento, è un grande esempio di professionalità".

