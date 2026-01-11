Atalanta
Suma contro De Rossi, Camelio non ci sta: “Mai una parola su Allegri”

Botta e risposta social: “Questo non è stile, ma arroganza”

“Porta rispetto a Daniele De Rossi”. Conclude così Enrico Camelio il suo video di risposta all’attacco di Mauro Suma contro il tecnico del Genoa.

De Rossi durante Milan-Genoa
Suma contro De Rossi, Camelio contrattacca: “Mai una parola su Allegri” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il coordinatore editoriale di Milan Tv aveva criticato De Rossi per il suo comportamento piuttosto acceso durante la partita di giovedì sera, facendo un confronto polemico con quello avuto nella sfida con la Roma.

Si è ripreso dal torpore emotivo e giustificato di Roma-Genoa e con noi sembrava morto da una tarantola… – le sue parole espresse sul suo canale Youtube – Anche De Rossi deve trovare la giusta continuità da allenatore, perché sei allenatore della tua squadra sempre. In Roma-Genoa, in Pisa-Genoa e in Milan-Genoa, anche se dall’esterno si ha la percezione di umore e sensazioni diverse…”.

Camelio ha preso le difese di De Rossi, andando al contrattacco sui social: “Caro Suma, hai provato a mettere in difficoltà De Rossi, un ragazzo straordinario e leale. Quando le cose vanno contro il Milan, il tuo Max (Allegri, ndr) butta le giacche e le mutande a terra, quando sono a suo favore dice “prendiamola a ridere. Questo non è stile, ma arroganza”.

