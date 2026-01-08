Pagelle Milan-Genoa, i voti della sfida di San Siro: Fofana insufficiente

Il Milan ha pareggiato contro il Genoa nella partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A con i rossoneri che vedono allontanarsi l’Inter prima in classifica.

Un pari inaspettato per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva approcciato nel migliore dei modi alla partita, venendo però colpita dal gol dell’ex di Colombo che ha anticipato un disattento Gabbia.

La reazione del Milan non si fa attendere anche se Leao e Pulisic non sono in serata di grazia e Fofana manca un gol fatto da pochi passi. Ad inizio ripresa è Pulisic a toccare di mano sulla linea su un colpo di testa di Gabbia che sembrava essere in procinto di entrare in porta. Un pari che rischia di costare carissimo per i rossoneri che vedono scappare l’Inter in testa alla classifica e vedono avvicinarsi pericolosamente sia la Juventus che la Roma nella corsa ad un posto per la Champions League.

Nel finale è Leao che pareggia i conti per il Milan con i rossoneri che riescono ad evitare la sconfitta nonostante il calcio di rigore sbagliato da Stanciu all’ultimo secondo per fallo di Bartesaghi.

Tra i migliori della sfida Colombo, autore del gol e Vasquez, autentico baluardo della difesa di De Rossi. Fofana e Leao tra i peggiori con Pulisic che non ha vissuto la sua miglior serata all’interno di questa stagione.

Voti Milan-Genoa: disastro Fofana, Colombo segna il gol dell’ex

MILAN-GENOA 1-1

MARCATORI: Colombo, Leao

NOTE: Stanciu tira alto un calcio di rigore

MILAN (3-5-2): Maignan 6, Tomori 6, Gabbia 5 (Athekame 6), Pavlovic 5,5, Saelemaekers 5 (65′ Fullkrug 6), Fofana 4,5 (46′ Loftus-Cheek 6), Modric 5,5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 6, Pulisic 5, Leao 5. Allenatore Allegri

GENOA (3-5-2): Leali 6,5, Marcandalli 7, Ostigard 6,5, Vasquez 7, Norton-Cuffy 6,5, Frendrup 6, Malinovskyi 6,5 (64′ Ellertsson 6); Thorsby 6 (64′ Masini 6); Martin 6; Vitinha 6,5; Colombo 7. Allenatore De Rossi