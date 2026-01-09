Milan-Genoa, Pavlovic come Maspero: rovinato il dischetto del rigore

Il difensore rossonero è andato a scavare la zolla prima della battuta di Stanciu. Comportamento antisportivo sanzionato da Mariani

Il Milan domina la partita contro il Genoa ma non va oltre il pareggio 1-1 nel posticipo della 19esima giornata. Alla fine però il punto va stretto al Grifone che all’ultimo minuto di recupero ha fallito un calcio di rigore concesso per il fallo di Bartesaghi su Ellertson che ha fatto infuriare i rossoneri. Sul dischetto si è presentato Stanciu, che però ha calciato alto.

Un dischetto che era stato nel frattempo rovinato da Pavlovic. Finito il check del Var con la conferma del penalty, il difensore serbo è andato a scavare sulla zolla con il piede. Un episodio che ha subito riportato alla mente quello di Maspero in un derby di Torino di una trentina di anni fa. Anche in quel caso poi Salas fallì la trasformazione dagli 11 metri.

Un comportamento antisportivo che, da regolamento, l’arbitro Mariani ha sanzionato con il cartellino giallo. Subito dopo l’errore, poi, è stato ammonito anche Tomori per la stessa infrazione, essendo andato ad esultare in faccia a Stanciu.