Milan-Genoa perde un protagonista, UFFICIALE: infortunio muscolare

A poche ore dalla sfida tra le squadre di Allegri e De Rossi arriva la notizia: escluso dai convocati

Il posticipo tra Milan e Genoa di stasera chiuderà il turno infrasettimanale valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che mette in palio tre punti importanti per i rispettivi obiettivi: i rossoneri di Max Allegri devono rispondere all’Inter nella corsa scudetto, mentre i rossoblu di Daniele De Rossi hanno bisogno di ossigeno per la lotta salvezza.

In attesa del calcio d’inizio delle ore 20.45, sappiamo già che non sarà della partita del ‘Meazza’ Caleb Ekuban, escluso dalla lista dei convocati del Grifone. Il 31enne centravanti ghanese nativo di Villafranca di Verona ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati tra le tre e le quattro settimane.