Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Genoa perde un protagonista, UFFICIALE: infortunio muscolare

Foto dell'autore

A poche ore dalla sfida tra le squadre di Allegri e De Rossi arriva la notizia: escluso dai convocati

Il posticipo tra Milan e Genoa di stasera chiuderà il turno infrasettimanale valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che mette in palio tre punti importanti per i rispettivi obiettivi: i rossoneri di Max Allegri devono rispondere all’Inter nella corsa scudetto, mentre i rossoblu di Daniele De Rossi hanno bisogno di ossigeno per la lotta salvezza.

Milan-Genoa, UFFICIALE: out Ekuban per infortunio
De Rossi e Allegri (foto Ansa) – Calciomercato.it

In attesa del calcio d’inizio delle ore 20.45, sappiamo già che non sarà della partita del ‘Meazza’ Caleb Ekuban, escluso dalla lista dei convocati del Grifone. Il 31enne centravanti ghanese nativo di Villafranca di Verona ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati tra le tre e le quattro settimane.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie