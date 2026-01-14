Roma, ci siamo per Baldanzi: De Rossi lo aspetta a braccia aperte | CM

Atalanta
Roma, ci siamo per Baldanzi: De Rossi lo aspetta a braccia aperte

Foto dell'autore

Il fantasista giallorosso è ormai a un passo dal passaggio al Genoa: la formula dell’accordo 

Sul rettilineo finale il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa. Niente Fiorentina quindi per il fantasista classe 2003, che alla fine sbarcherà alla corte di Daniele De Rossi.

Baldanzi dalla Roma al Genoa
Tommaso Baldanzi al Genoa (Ansa) – Calcomercato.it

In questo senso decisivo il pressing dell’allenatore romano, che ha richiesto alla società l’ingaggio dell’ex giocatore dell’Empoli per rinforzare il reparto offensivo dei ‘Grifoni’. De Rossi conosce bene Baldanzi per averlo allenato a Trigoria nella prima parte della scorsa stagione.

Calciomercato Roma, Baldanzi al Genoa:la formula dell’accordo

Da sistemare gli ultimi dettagli per finalizzare il passaggio di Baldanzi alla Roma: come raccolto da Calciomercatoit, l’accordo con la Roma prevede un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Baldanzi lascia la Roma
Baldanzi, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it

Il 22enne mancino in questa stagione sotto la gestione Gasperini ha collezionato 10 presenze in tutte le competizioni, con soltanto tre gettoni da titolare. Per lui una rete messa a referto, nella trasferta di Torino persa contro la Juventus.

Baldanzi ha saltato le ultime gare per un infortunio muscolare alla coscia destra, ma adesso è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Genoa.

