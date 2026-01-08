Un nuovo portiere dopo Milan-Genoa: accordo e firma a un passo

Cosa può accadere nei giorni successivi alla sfida di stasera che chiuderà la diciannovesima giornata di Serie A

Milan-Genoa in programma stasera al Meazza chiuderà il turno infrasettimanale valevole per la diciannovesima nonché ultima giornata del girone d’andata di Serie A.

La squadra di De Rossi cercherà di strappare almeno un punticino a quella di Allegri, che quest’anno ha sempre fatto fatica contro le cosiddette ‘piccole’. Rabiot e compagni, ovviamente, saranno obbligati a vincere per tornare a -1 dalla capolista Inter.

Interessante più di Milan-Genoa tante cose, soprattutto il post. Attese, infatti, importanti novità di calciomercato per entrambi i club. Per i rossoneri, in attesa di buone nuove sul capitolo difensore, il riferimento è al rinnovo di Mike Maignan. Un rinnovo adesso a un passo dopo l’ultima grande offerta messa sul tavolo dai dirigenti milanisti: 5,5 milioni circa bonus esclusi fino a giugno 2031.

Oltre Milan-Genoa: a un passo il rinnovo di Maignan

Il club di Red Bird è convinto di aver fatto il massimo possibile e ha una fiducia ormai sempre più crescente sul sì del portiere francese, a inizio estate scorsa vicinissimo alla cessione al Chelsea. Per il ribaltone è stato senza dubbio decisivo Max Allegri, oltre naturalmente alla volontà di Maignan che a Milano sta benissimo e che del Milan ormai si sente un simbolo.

Già all’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare la fatidica fumata bianca: l’accordo totale, il sì del transalpino a un prolungamento quasi a vita con il Milan. Col quale l’ex Lille ha disputato ben 183 partite, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa italiana.

Maignan allontana la suggestione Inter. Bento in nerazzurro dopo il passaggio al Genoa?

Nelle scorse settimane, per intenderci prima della svolta, Maignan era stato accostato addirittura all’Inter. Rumors, anzi una suggestione che aveva scarso fondamento, pure perché il classe ’95 era deciso a trasferirsi in Premier in caso di addio ai rossoneri.

Restando in tema portieri e sul dopo Milan-Genoa, ma passando sul fronte ‘Grifone’, ecco che anche Daniele De Rossi si aspetta una firma. In realtà più firme, ovvero più acquisti a cominciare, però, proprio da un nuovo portiere: sfumato Perin, resiste Mandas ma avanza soprattutto Bento.

Il brasiliano in uscita dall’Al-Nassr è il principale obiettivo: l’offerta di prestito con diritto di riscatto sui 6/7 milioni con bonus è sostanzialmente la medesima proposta del West Ham. Bento, tuttavia, continua a spingere per il passaggio in Serie A, magari ‘sognando’ l’Inter…