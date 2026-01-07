Erede Sommer, l’Inter può ripetere l’operazione Julio Cesar

Vent’anni dopo e con protagonista sempre un portiere brasiliano

L’Inter prosegue la caccia al dopo Sommer. Un’eredità pesante, quella dello svizzero in scadenza a giugno, che difficilmente verrà affidata a Josep Martinez.

Il nome in cima ai desideri, perlomeno di quelli di Ausilio, è Guglielmo Vicario. Il portiere esploso nell’Empoli vorrebbe lasciare il Tottenham e tornare in Italia, ma ci sono due problemi per la proprietà interista: ha 30 anni, dunque non sarebbe rivendibile, e costerebbe non meno di 25/30 milioni.

Il fondo vorrebbe che l’investimento verrebbe fatto per un profilo più giovane e meno impegnativo lato cartellino oltre che di ingaggio. Ai nomi di Caprile, Atubolu e Suzuki potremmo aggiungere pure quello di una vecchia fiamma: Bento Matheus Krepski.

27 anni a giugno, il brasiliano con passaporto italiano è stato un obiettivo concreto prima dell’acquisto di Sommer. È in procinto di lasciare l’Al-Nassr, con West Ham e Genoa in aperta sfida per aggiudicarsi il suo cartellino. Lui preferirebbe trasferirsi in Italia, e c’è chi crede che dietro al Genoa possa esserci proprio il club nerazzurro.

Bento farebbe ‘pratica’ in Serie A, a difesa della porta del ‘Grifone’ pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, solo per qualche mese prima di traslocare ad Appiano.

Trattativa #Bento – #Genoa: le cifre del diritto di riscatto sono tra i 6 e 7 milioni con bonus https://t.co/uAWO79dWxV — daniele trecca (@danieletrecca) January 6, 2026

Bento come Julio Cesar?

Seppur con modalità diverse, l’Inter ripeterebbe la straordinaria operazione Julio Cesar fatta vent’anni fa, quando parcheggiò (soprattutto perché era extraUE) il brasiliano al Chievo prima di puntarci per il post Toldo. Gli intermediari che stanno curando l’operazione sono molto vicini alla dirigenza nerazzurra. Staremo a vedere.