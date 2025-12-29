Roma-Genoa, ovazione per De Rossi: l’accoglienza dell’Olimpico, gli striscioni e l’abbraccio con tre ex

I tifosi giallorossi danno il loro sentito tributo a una bandiera che torna da avversario ma solo per 90 minuti

Non è una sera come le altre, non una partita uguale al resto. Roma-Genoa significa tanto per la classifica di entrambe le squadre, ma segna anche il ritorno di Daniele De Rossi all’Olimpico. Il grande ex che non sarà mai realmente un ex: “Per sempre uno di noi”, ricorda lo speaker dello stadio quando presenta DDR – ora allenatore rossoblù – dando il via ovviamente all’applauso di tutti gli oltre 60mila tifosi presenti.

Tantissimi i fotografi a bordocampo, per una volta più per l’allenatore ospite che per quello di casa. L’abbraccio a Gasperini e lo scambio di battute, poi i salluti a tanti vecchi amici che questa sera De Rossi ha ritrovato. In tre poi lo vanno a salutare dopo essersi schierati in campo: prima Paulo Dybala, con cui c’è l’abbraccio più caloroso, poi Mati Soulé e infine Gianluca Mancini. Arriva poi – appena dopo il gol di Soulé – anche lo striscione della Curva Sud: “Questa sarà sempre casa tua… Bentornato DDR!” E in Tevere: “Del romanismo rimarrai sempre il vanto!” Poi il coro e la risposta di DDR, che alza il braccio per salutare mentre in tribuna applaudono anche Massara e Ranieri.