Colpo De Rossi in casa Roma, affare Genoa dai giallorossi

Dopo essere tornato all’Olimpico pochi giorni fa da avversario, Daniele De Rossi potrebbe ricevere un regalo dalla sua ex squadra con un calciatore pronto a vestire la maglia rossoblu.

Affare Roma-Genoa, si chiude a breve

Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, la Roma sarebbe ad un passo dall’intesa con il Genoa per il passaggio di Tommaso Baldanzi in rossoblu.

Il classe 2003 dovrebbe mettersi a disposizione di Daniele De Rossi già nei prossimi giorni con i rossoblu che nella giornata di oggi hanno sorpassato in maniera decisa la Fiorentina che da giorni era sul calciatore. Una volta chiuso l’acquisto di Robinio Vaz, i giallorossi hanno avuto la possibilità di chiudere la cessione dell’ex Empoli per il quale il Genoa ha accelerato in maniera netta.

Per quello che riguarda gli acquisti la Roma appare sempre più vicina al colpo Malen con la punta che dovrebbe andare a completare il reparto avanzato a disposizione di Gasperini che aveva chiesto rinforzi soprattutto nel reparto offensivo.