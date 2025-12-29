PAGELLE E TABELLINO ROMA-GENOA 3-1: Koné si sblocca e domina, Vasquez male

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Roma

Svilar 6

Mancini 6,5. Dal 74′ Ghilardi 6

Ziolkowski 6,5

Hermoso 7

Celik 6,5

Cristante 6. Dal 74′ Pisilli 6

Koné 7,5

Wesley 6,5. Dall’85’ Rensch sv

Soulé 7. Dal 57′ El Shaarawy 6

Dybala 7

Ferguson 7. Dall’85’ Dovbyk sv

All. Gian Piero Gasperini 7

La Roma vince una gara importantissima, chiudendola già nel primo tempo. Match che diventa subito senza storia, anche se con un po’ di fortuna tra l’errore di Vasquez e la deviazione sul raddoppio di Koné. Per il resto la prestazione legittima ogni punto e ogni azione in cui la Roma costruisce bene. Con Dybala è ovviamente un’altra musica, soprattutto quando si trova più in mezzo al campo a creare, gestire, distribuire. Cambia tutto. Ferguson si prende le solite quantità industriali di strigliate da Gasperini, sbaglia diversi stop, segna un gol un po’ sporco e propizia la rete di Koné. A proposito, il francese è ovviamente il migliore in assoluto per distacco. Dominatore totale. Trova la rete, un po’ fortunosa, se ne mangia un’altra. Poi però giganteggia. Molto bene tutta la difesa, anche se il gol subito nel finale lascia un pochino di amaro.

Genoa

Sommariva 5,5

Ostigard 5. Dal 58′ Marcandalli 5,5

Otoa 5

Vasquez 5

Norton-Cuffy 5,5

Frendrup 5,5. Dal 79′ Masini sv

Malinovskyi 5. Dal 58′ Fini 5,5

Ellertsson 5,5

Martin 5,5

Ekuban 6. Dal 58′ Colombo 5,5

Vitinha 5,5. Dal 72′ Ekhator 6

All.: Daniele De Rossi 5

Arbitro: Di Bello 6,5

La differenza in campo è stata troppa per pensare a un Genoa in grado di rientrare e rimontare. Gli episodi non sono girati bene, va detto, e la squadra di De Rossi non aveva neanche approcciato male. E di base non gioca una brutta partita. Però manca troppa precisione, c’è poca qualità negli interpreti in campo per fronteggiare una Roma che in mezzo al campo domina totalmente con Dybala e Koné. Resta comunque fino alla fine in partita e da qui si deve ripartire, anche perché la classifica piange.

Il tabellino di Roma-Genoa 3-1

Marcatori: 14′ Soulé (R), 19′ Koné (R), 31′ Ferguson (R), 87′ Ekhator (G)

Ammoniti: Frendrup (G)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (74′ Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (74′ Pisilli), Koné, Wesley (85′ Rensch); Soulé (57′ El Shaarawy), Dybala; Ferguson (85′ Dovbyk).

A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano.

All. Gian Piero Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard (58′ Marcandalli), Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup (79′ Masini), Malinovskyi (58′ Fini), Ellertsson, Martin; Ekuban (58′ Colombo), Vitinha (72′ Ekhator).

A disp. Lysionok, Sabelli, Onana, Masini, Thorsby, Stanciu, Carboni, Venturino, Ekhator.

All.: Daniele De Rossi

Arbitro: Di Bello.