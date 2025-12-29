Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO ROMA-GENOA 3-1: Koné si sblocca e domina, Vasquez male

Foto dell'autore

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Kone e Soulé (Ansafoto) – calciomercato.it

Roma

Svilar 6

Mancini 6,5. Dal 74′ Ghilardi 6

Ziolkowski 6,5

Hermoso 7

Celik 6,5

Cristante 6. Dal 74′ Pisilli 6

Koné 7,5

Wesley 6,5. Dall’85’ Rensch sv

Soulé 7. Dal 57′ El Shaarawy 6

Dybala 7

Ferguson 7. Dall’85’ Dovbyk sv

All. Gian Piero Gasperini 7

La Roma vince una gara importantissima, chiudendola già nel primo tempo. Match che diventa subito senza storia, anche se con un po’ di fortuna tra l’errore di Vasquez e la deviazione sul raddoppio di Koné. Per il resto la prestazione legittima ogni punto e ogni azione in cui la Roma costruisce bene. Con Dybala è ovviamente un’altra musica, soprattutto quando si trova più in mezzo al campo a creare, gestire, distribuire. Cambia tutto. Ferguson si prende le solite quantità industriali di strigliate da Gasperini, sbaglia diversi stop, segna un gol un po’ sporco e propizia la rete di Koné. A proposito, il francese è ovviamente il migliore in assoluto per distacco. Dominatore totale. Trova la rete, un po’ fortunosa, se ne mangia un’altra. Poi però giganteggia. Molto bene tutta la difesa, anche se il gol subito nel finale lascia un pochino di amaro.

Genoa

Sommariva 5,5

Ostigard 5. Dal 58′ Marcandalli 5,5

Otoa 5

Vasquez 5

Norton-Cuffy 5,5

Frendrup 5,5. Dal 79′ Masini sv

Malinovskyi 5. Dal 58′ Fini 5,5

Ellertsson 5,5

Martin 5,5

Ekuban 6. Dal 58′ Colombo 5,5

Vitinha 5,5. Dal 72′ Ekhator 6

All.: Daniele De Rossi 5

Arbitro: Di Bello 6,5

La differenza in campo è stata troppa per pensare a un Genoa in grado di rientrare e rimontare. Gli episodi non sono girati bene, va detto, e la squadra di De Rossi non aveva neanche approcciato male. E di base non gioca una brutta partita. Però manca troppa precisione, c’è poca qualità negli interpreti in campo per fronteggiare una Roma che in mezzo al campo domina totalmente con Dybala e Koné. Resta comunque fino alla fine in partita e da qui si deve ripartire, anche perché la classifica piange.

Il tabellino di Roma-Genoa 3-1

Marcatori: 14′ Soulé (R), 19′ Koné (R), 31′ Ferguson (R), 87′ Ekhator (G)

Ammoniti: Frendrup (G)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (74′ Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (74′ Pisilli), Koné, Wesley (85′ Rensch); Soulé (57′ El Shaarawy), Dybala; Ferguson (85′ Dovbyk).
A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano.
All. Gian Piero Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard (58′ Marcandalli), Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup (79′ Masini), Malinovskyi (58′ Fini), Ellertsson, Martin; Ekuban (58′ Colombo), Vitinha (72′ Ekhator).
A disp. Lysionok, Sabelli, Onana, Masini, Thorsby, Stanciu, Carboni, Venturino, Ekhator.
All.: Daniele De Rossi

Arbitro: Di Bello.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie