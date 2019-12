FIORENTINA ROMA FONSECA / Come anticipato da Fonseca in conferenza stampa, la Roma ritrova Smalling per la delicata trasferta di domani sera sul campo della Fiorentina.

Ancora out invece, che non ha recuperato dall'edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione. Ecco la lista dei convocati dell'allenatore giallorosso:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Cengiz Under, Kalinic, Antonucci