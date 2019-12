Roma-Spal, gol Pellegrini o autogol Tomovic: la decisione della Lega

ROMA SPAL GOL PELLEGRINI AUTOGOL TOMOVIC / Dopo il rigore trasformato da Andrea Petagna, la Roma in apertura di secondo tempo all'Olimpico riporta in parità la sfida contro la Spal grazie ad un tiro di Lorenzo Pellegrini finito in rete in seguito ad una deviazione del difensore avversario Tomovic.

Deviazione decisiva che ha spiazzato completamentee che ha apre il dibattito sull'assegnazione della rete: gol di Pellegrini o autogol di Tomovic? Seppur quello del romanista potesse sembrare più un passaggio filtrante, il pallone era diretto verso la porta e per questo motivo la Lega sui suoi canali ufficiali ha assegnato la rete proprio a Pellegrini. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!