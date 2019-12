Calciomercato Juventus, assist Raiola: ricca offerta a Haaland

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND - L'eliminazione dalla Champions e la retrocessione in Europa League potrebbe portare il Salisburgo ad anticipare la cessione dei suoi gioielli sul mercato già a gennaio. Il più corteggiato è certamente Erling Braut Haaland, 19enne centravanti norvegese vice capocannoniere della fase a gironi con 8 gol dietro soltanto a Lewandowski. In Germania ieri hanno riportato il blitz del giocatore e del suo agente Mino Raiola per incontrare il Borussia Dortmund, che vorrebbe giocare d'anticipo sull'altro club tedesco del Lipsia.

Questo non significa, tuttavia, che la Juventus sia fuori dai giochi nella corsa al giovane scandinavo.in diretta:tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, contatti per il colpo dal Psg

Calciomercato Juventus, non si molla la pista Haaland

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico 'The Guardian', a breve Haaland avrà dei colloqui anche con altre due squadre: la Juventus ed il Manchester United, società che soventemente fanno affari con il noto agente Mino Raiola. Il Salisburgo vorrebbe tenerlo fino al termine della stagione, sperando che possa scatenarsi un'asta che superi di molto i 20 milioni di euro più 5 di commissioni previsti dalla clausola di rescissione. Sia i bianconeri che i 'Red Devils', peraltro, avrebbero offerto ad Haaland un ricco contratto di 5 anni, ma il padre Alf-Inge teme che se dovesse scegliere Juve o United non giocherebbe con la giusta continuità per continuare a migliorare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Mercato Juventus, spunta la clausola nel contratto di Guardiola