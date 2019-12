CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN CHELSEA RINNOVO / In questi anni la Juventus si è specializzata più di ogni altro club europeo in colpi a parametro zero, che hanno cambiato in qualche modo il corso della storia bianconera. Così è stato con nomi del calibro di Pirlo, Evra, Dani Alves, Khedira e Pogba. L'ultimo calciatore finito nel mirino di Paratici è Willian, brasiliano del Chelsea in scadenza 2020.

Da diverse settimane si parla di un corteggiamento serrato dei bianconeri, con i 'Blues' che non vogliono privarsene a stagione in corso e la presenza di Sarri che non gioca a favore della Juventus

Calciomercato Juventus, Willian e il rinnovo: "Sto parlando con il Chelsea"

Lo stesso brasiliano, intanto, ha parlato del suo futuro all'edizione brasiliana di 'Yahoo Sports': "Ho grande affetto per i tifosi del Corinthians, il club dove ho iniziato e ho passato 10 anni, di cui continuo a essere tifoso. Ad ora, però, il ritorno in Brasile non è nei miei piani". Willian resterà in Europa, ma vestirà ancora la maglia del Chelsea nonostante le voci su Juventus e Barcellona? "Ho detto molte volte che la mia volontà è di restare qui. Amo questo club, io e la mia famiglia ci sentiamo a casa, ci piace vivere a Londra. In ogni caso siamo in piena stagione e cerco di non pensare al futuro e alle voci per non perdere concentrazione sul campo". Sulle possibili trattative in corso: "Il mio agente e il Chelsea stanno parlando e spero che presto ci saranno buone notizie. Nel calciomercato è normale avere offerte e indiscrezioni, soprattutto per un giocatore in scadenza. Ma la mia testa è al 100% sul Chelsea".

