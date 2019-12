Calciomercato Milan, ESCLUSIVO D'Amico su ritorno Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI IBRAHIMOVIC / "Difficile rispondere sul futuro di Ibrahimovic...".

Così Andrea D'Amico in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: "Mi tengo largo e dico che può andare al Milan, al Bologna (ma Sabatini ha chiuso, ndr) o al Napoli", ha aggiunto il noto agente.

Come spiegato dalla nostra redazione, lo svedese ha scelto di far ritorno al Milan anche per rispettare la richiesta della moglie. Col club di Elliott, però, vanno limati i dettagli del contratto: il 38enne chiede un contratto di 18 mesi, mentre Boban e Maldini propendono per 6 mesi più opzione per un'altra stagione. Non si può escludere un rilancio del Napoli di De Laurentiis, che ha esonerato Ancelotti puntando su Gattuso, ex compagno di Ibra in rossonero.