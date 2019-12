CHAMPIONS LEAGUE BAYER JUVENTUS SHAKHTAR ATALANTA FORMAZIONI MERCATO TV / Si prospetta una nuova grande serata di Champions League. Juventus e Atalanta le italiane che saranno impegnate nell'ultimo atto della fase a gironi. I bianconeri di Maurizio Sarri, già qualificati agli ottavi da teste di serie, affronteranno il Bayer ancora in piena corsa per il passaggio alla fase ad eliminazione con l'obiettivo di riscattare il brutto ko di sabato scorso contro la Lazio. La squadra di Gasperini, invece, giocherà in Ucraina contro lo Shakhtar con un solo risultato a disposizione: la vittoria, che peraltro potrebbe non bastare per l'accesso agli ottavi qualora la Dinamo Zagabria dovesse battere in casa il Manchester City di Guardiola. Tra probabili formazioni, calciomercato e diretta tv: ecco il nostro approfondimento sulle due sfide.

Bayer-Juventus, Sarri rilancia Rabiot: ecco le probabili formazioni

"Faremo del turnover ma non dimentichiamoci che è una partita di Champions". Così Maurizio Sarri alla vigilia della sfida col Bayer. Il tecnico non vuole fare brutte figure, specie adesso che il momento è piuttosto delicato, per questo motivo manderà in campo la migliore formazione possibile - al netto di infortuni e acciacchi vari - nonostante la qualificazione agli ottavi già in tasca. Senza de Ligt, rimasto a Torino, il mister bianconero opterà in difesa per la coppia Demiral-Rugani, almeno uno dei due possibile partente nel calciomercato Juventus di gennaio. Sulle corsie esterne spazio a Danilo e De Sciglio, mentre in mezzo al campo toccherà quasi sicuramente a Rabiot, che in Francia danno imbufalito proprio con Sarri per lo scarso utilizzo e la poca comunicazione. Sulla trequarti agirà il discusso Bernardeschi, con Ronaldo e Higuain a guidare l'attacco. Dall'altra parte Bosz opterà per il 4-2-3-1 con Bellarabi, Havertz e Bailey alle spalle di Volland.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER-JUVENTUS

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, Tah, S.Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland. All.: Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri

ARBITRO: Bastien (Francia)

DIRETTA TV

Bayer-Juventus andrà in scena alle ore 21 alla 'BayArena' di Leverkusen e verrà trasmessa in diretta su 'Sky Sport 1' e Sky Calcio 2'.

Il match potrà essere seguito anche in diretta testuale su

Shakhtar-Atalanta, Gasperini a caccia dell'impresa senza tre titolarissimi

Gasperini si gioca tutto in casa dello Shakhtar senza tre titolarissimi: Toloi (squalificato), Ilicic e Zapata quest'ultimi infortunati. L'allenatore degli orobici dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con Pasalic dietro Gomez e Muriel. Per la storica qualificazione agli ottavi di Champions, la 'Dea' dovrà vincere e sperare che la Dinamo Zagabria non faccia lo stesso contro il City di Guardiola. Ucraini, primissimi nel proprio campionato, col 4-2-3-1: Tete, Patrick e Taison alle spalle del bomber Moraes.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK-ATALANTA

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Matvijenko, Krivstov, Ismaily; Stepanenko, Kovalenko; Teté, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All.: Castro.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. All.: Gasperini

ARBITRO: Zwayer (GER)

DIRETTA TV

Shakhtar Donetsk-Atalanta andrà in scena alle ore 18.55 al 'Metalist Stadium' di Kharkiv. Diretta su 'Sky Sport' e, testuale, qui su Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, occhi su Havertz. Moraes contro l'Atalanta 'sognando' la Serie A

Bayer-Juventus avrà anche dei risvolti di mercato. Sotto la lente d'ingrandimento di Paratici ci sarà soprattutto il talento dei tedeschi Kai Havertz, sul quale c'è però mezza Europa. Per il 20enne si parla di una valutazione shock di 130 milioni di euro. Ieri in conferenza stampa il classe '99 di Aachen ha comunque un po' strizzato l'occhio ai bianconeri: "Mi interessa il calcio internazionale e ovviamente seguo anche la Juventus, che è una grande squadra con grandissimi giocatori". A Kharkiv, invece, antenne dritte per i punti di forza dello Shakhtar, da Taison - la scorsa estate nel mirino del Milan - a Tete fino ad Alan Patrick al bomber Junior Moares, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe essere molto tentato da un'avventura in Serie A.

