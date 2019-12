INTER BARCELLONA BORUSSIA DORTMUND / Vincere e staccare il pass per gli ottavi di finale oppure sperare che da Dortmund non arrivino notizie negative: l'Inter si appresta ad affrontare il Barcellona nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Un incontro a cui i nerazzurri arrivano con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani: per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, la squadra dideve vincere oppure fare almeno lo stesso risultato del Borussia Dortmund, impegnato in casa contro lo Slavia Praga.

Inter, la Champions passa per Dortmund ma Conte spegne lo schermo

Proprio riguarda al club tedesco il tecnico nerazzurro ha avanzato una richiesta: niente aggiornamenti sul risultato della gara della squadra di Favre sullo schermo di 'San Siro'. Un modo per isolare la squadra e tenere l'attenzione alta soltanto sul proprio match: "Chiederò che non venga riportato il risultato di Borussia-Slavia Praga: pensiamo soltanto alla nostra partita".

Richiesta soddisfatta perché l'Inter ha deciso che non verranno dati gli aggiornamenti su quel che accade a Dortmund. Difficile per che con un San Siro gremito non arrivino realmente notizie sulla sfida in questione con il popolo nerazzurro pronto ad esultare anche per quel che accade a qualche chilometro di distanza.