CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Partito in panchina nella sfida di ieri sera contro il Bologna, Lucas Paqueta è apparso impreciso e svogliato nei pochi minuti concessigli da Stefano Pioli. Il centrocampista del Milan non è sin qui riuscito a confermare le buone cose lasciate intravedere nei primi mesi rossoneri, ma nonostante ciò ad oggi una sua cessione durante il calciomercato di gennaio non è ancora contemplata.

Nei giorni scorsi il suo agente è stato a Milano per una visita di cortesia alla dirigenza rossonera e non si è parlato di offerte ufficiali.

Secondo 'calciomercatoweb.it', però, Leonardo non ha certamente smarrito la sua stima nei confronti dell'ex Flamengo e avrebbe effettuato dei primissimi sondaggi per conoscere la situazione del ragazzo. Nessuna trattativa al momento, anche se il dirigente del Psg sa di potersi eventualmente giocare una carta molto gradita al club milanese: Leandro Paredes. Già cercato in passato, il centrocampista argentino è stato portato in Italia proprio da Riccardo Massara, allora braccio destro di Walter Sabatini alla Roma.