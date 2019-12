CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC PREMIER QATAR BUNDESLIGA MLS SERIE A - È ancora avvolto nel mistero il futuro di Mario Mandzukic. Il centravanti è stato escluso dalla lista per la Champions League dal nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, e si allena in disparte in attesa di trovare una nuova destinazione. Dall'agosto scorso si parla della possibilità di un approdo in Premier League, al Manchester United in particolare, ma la pista si è affievolita. In Serie A, è stato accostato con insistenza al Milan, che però punta con decisione Zlatan Ibrahimovic, e all'Inter, operazione decisamente complicata. Si è discusso molto anche di un possibile ritorno in Bundesliga, dove ha vestito le maglie di Wolfsburg e Bayern Monaco, col Borussia Dortmund che sarebbe sulle sue tracce e su quelle di Emre Can, altro giocatore al centro di diverse voci di mercato.

Calciomercato Juventus, retroscena Mandzukic-Qatar

Dopo Mehdi Benatia, ceduto a gennaio 2019, la Juventus avrebbe potuto concludere un'altra operazione con l'Al-Duhail. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la società qatariota aveva raggiunto un principio d'accordo con Mandzukic per un contratto biennale da poco più di 8 milioni di euro in totale. L'entourage del 33enne croato, in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2021, ha però deciso di alzare la posta, chiedendo una cifra superiore, anche a causa di alcuni problemi di tassazione. A quel punto, l'affare è salto e difficilmente tornerà in ballo a gennaio. A meno che il calciatore non abbassi le sue pretese e, com'è noto, nel calciomercato tutto può diventare possibile se le volontà collimano. Nel frattempo, attenzione anche all'ipotesi Major League Soccer: Mandzukic resta in attesa di proposte, la Juventus pure.

