p>CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Dopo l'1-1 maturato alla 'Dacia Arena' contro l', Carlosi è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare del proprio futuro sulla panchina azzurra e delle voci delle ultime ore che vedrebberoin orbita. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Udinese-Napoli, Ancelotti: "Preso un gol ridicolo! Primo tempo, segnale molto negativo"

Ecco le sue parole: "Mi darebbe fastidio se la società avesse contattato Gattuso? Fa parte del gioco, è assolutamente normale che qui sta fuori. In questo periodo non ci sentiamo, ci siamo visti quest'estate. Non ho chiesto se ha sentito la società: credo in quello che dice il presidente che ha fiducia in me, la fiducia tra allenatore e presidente è di fondamentale importante. Di lasciare non ho mai pensato perché mi sento molto più coinvolto adesso che quando andavamo bene: più male vanno le cose, più se si esce bene andranno".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-NAPOLI: super Fofana

Napoli, i tifosi esonerano Ancelotti