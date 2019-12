Calciomercato Tottenham, Mourinho parla chiaro: vuole Bale!

CALCIOMERCATO TOTTENHAM BALE / Gareth Bale potrebbe lasciare presto il Real Madrid, club col quale non è mai stato a suo agio. Le ultime polemiche che lo hanno visto protagonista (in particolar modo, quella con la bandiera che prendeva in giro i blancos) hanno reso ancora più complesso il rapporto con l'ambiente madridista, che gradirebbe non poco un suo addio.

Calciomercato, Tottenham su Bale: ostacolo stipendio

Una delle possibili destinazioni è il suo Tottenham, club del quale vestiva la maglia prima di passare ai merengues.

Oggi, José Mourinho, ha lanciato in conferenza stampa un messaggio chiarissimo in merito al suo possibile arrivo: "Gareth Bale ha detto che sono l'allenatore perfetto per il Tottenham? Non lo sapevo, ma se lo ha fatto lo ringrazio. Se mi piacerebbe averlo a disposizione in squadra? Dai, non ti serve una risposta". Il problema, per i londinesi, sarebbe trovare un accordo per lo stipendio dell'attaccante: 17 milioni di euro netti, che il gallese non vuole assolutamente ridursi.

