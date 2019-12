CALCIOMERCATO MILAN PIATEK GHIGLIONE GENOA / Cresce l'attesa per il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in casa Milan ma lo svedese non è l'unico nome che orbita intorno al club rossonero. 'Sportmediaset' ha infatti fatto il punto della situazione tra entrate ed uscite evidenziando come i terzini Rodriguez e Calabria potrebbero anche partire a gennaio dopo aver perso la titolarità a favore di Hernandez e Conti. In entrata invece il Milan, oltre a Ibra, valuta anche il terzino sinistro Kurzawa, il cui contratto con il PSG scade il prossimo 30 giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Milan, blitz di Raiola a Milano: ma Ibra (per ora) non c'entra

Calciomercato Milan, Piatek la chiave per Ghiglione

L'eventuale uscita a destra di un elemento come Calabria potrebbe inoltre portare il Milan a compiere una mossa in entrata anche in quella zona di campo.

In questo senso crescono le quotazioni del terzino del Genoa,, che il Milan vorrebbe avere in prestito. Si scalda quindi l'asse con ilche lo scorso gennaio cedette ai rossoneri. Con la stessa formula temporanea infatti il club allenato da Pioli sarebbe disposto a restituire il polacco al 'Grifone', facendo così anche spazio all'eventuale arrivo di Ibrahimovic . Con Duarte al tappeto il Milan valuta anche le reali condizioni di Caldara per muoversi eventualmente di conseguenza.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Cavani ha scelto

Calciomercato Milan, Piatek-Atletico: l'ex Inter può finire nell'affare

Milan, opportunità Leao... In attesa di Ibrahimovic