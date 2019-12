CALCIOMERCATO INTER GENOA PINAMONTI / Non solo un colpo a centrocampo. In vista del calciomercato invernale, vogliosa di dare seguito all'ottimo inizio di campionato, l'Inter valuta anche l'acquisto di un nuovo attaccante, considerata l'emergenza per l'attuale mancanza di una valida alternativa a Lukaku. Molteplici, in effetti, sono i profili vagliati dalla dirigenza e da Conte, che potrebbero richiamare in nerazzurro un talento italiano: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, colpo in attacco: i nomi caldi

Tra i nomi caldi per l'attacco dell'Inter c'è Giroud del Chelsea, roccioso attaccante di esperienza già allenato da Conte in terra ignlese: cercato anche dal Milan, il francese è voglioso di trovare più spazio altrove e potrebbe quindi accettare la destinazione milanese.

Se per giugno resta l'idea Mertens , inoltre, non è da escludere che l'arrivo di un nuovo bomber possa essere rimandato alla prossima estate qualora dovesse proseguire bene il recupero di, attualmente alle prese con i postumi di un grave infortunio.

Calciomercato Inter, Pinamonti manda segnali: che doppietta!

Decisivo nella vittoria del Genoa contro l'Ascoli, oggi Pinamonti si è messo in mostra con una bella doppietta nel quarto turno di Coppa Italia andato in scena a 'Marassi'. Per lui di recente si è parlato di un sorprendente ritorno all'Inter, che avverrebbe grazie a un eventuale scambio con Politano. Appena 20enne, Pinamonti è stato prelevato questa estate dal Genoa per 18 milioni di euro circa. Tuttavia, anche a causa dell'andamento negativo del suo club, ad oggi non è riuscito a mostrare continuità riuscendo a siglare comunque quattro gol e tre assist in 14 presenze totali.

Calciomercato Inter, non solo acquisti: Gabigol out

L'Inter a gennaio dovrebbe però cedere Gabigol, di rientro dal Flamengo dopo una stagione esaltante. Valutato circa 40 milioni di euro, su di lui in Italia ci sono gli occhi della Fiorentina, ma non mancano gli interessi dalla Premier League, con il Crystal Palace tra i club più attenti.

