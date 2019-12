GENOA-ASCOLI DIRETTA COPPA ITALIA LIVE CRONACA TEMPO REALE THIAGO MOTTA ZANETTI - Dopo la sfida tra la Cremonese e l'Empoli, tocca a Genoa-Ascoli scendere in campo per la sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

I rossoblu divivono un momento delicato in, la sconfitta casalinga contro il Torino (la terza nelle ultime cinque partite) ha acuito i problemi della squadra, al terzultimo posto in classifica; di contro, l'di Paoloè in piena zona play off in Serie B e arriva all'appuntamento dopo il pareggio esterno sul campo della Salernitana di Gian Piero Ventura. La vincente affronterà agli ottavi di finale il Torino di Mazzarri: Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris'.

