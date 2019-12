CALCIOMERCATO JUVENTUS DELE ALLI ERIKSEN / Enigma trequartista per la Juventus di Maurizio Sarri: il tecnico bianconero ha puntato sul modulo con le due punte, supportate da un calciatore tra le linee, lo schieramento che sta facendo letteralmente volare Dybala. Una decisione però che ha anche i suoi lati negativi: prestazioni di Ronaldo a parte, un altro calciatore che sta rendendo al di sotto delle aspettative è Federico Bernardeschi, uscito tra i fischi in occasione della gara con il Sassuolo. L'ex Fiorentina non convince nella collocazione pensata per lui da Sarri che deve fare i conti anche con le condizioni fisiche di Ramsey, spesso ai box per infortunio.

Proprio per questo dal mercato, più quello estivo che quello invernale, potrebbe esserci un intervento importante in questa zona del campo.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, Emre Can e Bernardeschi steccano: gli scenari sul futuro

Calciomercato Juventus, Eriksen o Dele Alli: trequarti Spurs

Paratici potrebbe rivolgere il suo sguardo in casa Tottenham: di Eriksen, in scadenza di contratto a fine stagione, si è parlato molto e il suo approdo in bianconero è reso più semplice dalla situazione contrattuale ma più complicato dalla forte concorrenza, dall'Inter al Real Madrid. Non meno difficile arrivare a Dele Alli: il 22enne trequartista è legato agli 'Spurs' fino al 2024 e strapparlo al club londinese richiederà un notevole sforzo economico. Quello che la Juventus potrebbe fare, considerato che la dirigenza non ha escluso colpi milionari per un Ronaldo più giovane. Per età e caratteristiche Dele Alli potrebbe essere il profilo giusto, anche per la sua capacità di poter essere impiegato in più posizioni in campo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, dalla Spagna: Ronaldo pentito incolpa i bianconeri

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri alla finestra per van Dijk!