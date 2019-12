CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI CELLINO / Dopo la sfortunata frase che ha fatto il giro del mondo, la trasmissione di 'Italia1' 'Le Iene' ha incontrato il presidente del Brescia Massimo Cellino. Prima, l'inviato del programma ha tentato di strappare una battuta a Mario Balotelli subito dopo il match giocato con l'Atalanta ieri: "Non ho voglia di parlare, ragazzi, dai. Abbiamo perso una partita importante. Se vado al Galatasaray? Ragazzi, buona serata. Cellino? Lasciamo stare".

Calciomercato Brescia, Cellino: "Balotelli al Galatasray? Deve decidere lui"

In seguito, Cellino ha fatto chiarezza sulle sue dichiarazioni e sul futuro dell'attaccante:

FRASE - "Sono cattolico, non posso essere razzista. Schiarirsi? Se non vi va bene cosa deve fare, si deve schiarire per essere accettato questo ragazzo. Mario è triste perché non riesce a esprimersi come vorrebbe. Scuse? Non l'ho offeso, parlo con lui ogni giorno.

La mia frase è stata strumentalizzata, in quel momento mi sono preoccupato più di lui che di tutto il resto. Ho detto una ca***ata".

RAZZISMO - "Tifosi? Non sono razzisti, sono dei c***ni che vanno allo stadio per offendere. Sono convinti che sia un guerriero, forse Mario dovrebbe fargli capire che soffre, vedi un omone così alto e forte ma ha bisogno di molto più affetto di quanto sembri".

FUTURO - "Giocare per salvarsi è un campionato di grosso sacrificio. Lui ha la libertà di poter andar via gratuitamente, deve scegliere la strada in salita o quella in discesa. Galatasaray o Cina? Non so nulla di nessuno, spero che non vada via. Deve convincersi. Speravo riuscisse a farmi sognare, ma non è ancora finita. Stai a Brescia, dimostra che sei venuto qui per farci vincere. Se vai via, abbiamo perso la scommessa entrambi".

