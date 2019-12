NAPOLI BOLOGNA DE LEO / Colpaccio Bologna sul campo del Napoli. Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, ha commentato il match del 'San Paolo' in conferenza stampa: "Non mi permetto di parlare del momento del Napoli, guardo a noi e a quanto abbiamo fatto bene. La squadra ha reagito bene a quanto avevamo chiesto, è figlia dell'allenatore che ha. Mihajlovic chiede sempre spirito combattivo, intraprendenza in campo, se continueremo così gli episodi saranno dalla nostra parte". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

De Leo ha poi proseguito: "Con Sinisa ci sentiamo sempre, guida la squadra ogni giorno e le decisioni sono le sue.

Abbiamo affrontato una situazione emotiva non facile, qualche alto e basso è stato dovuto a quello. Siamo sempre rimasti positivi, tutti sono coinvolti. Il ritorno di Mihajlovic ci farà fare un salto di qualità ulteriore. Abbiamo provato a spingere molto a destra per dare equilibrio alla manovra offensiva. La scintilla è scattata all'intervallo, siamo destinati a soffrire ma non perdiamo la testa, così siamo cambiati in mezzo al campo nella ripresa".

Dall'inviato Gennaro Arpaia

