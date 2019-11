EUROPA LEAGUE LAZIO SEDICESIMI / La Lazio trova la sua seconda vittoria stagionale in Europa League dopo quella contro il Rennes e continua a sperare per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. La zampata di Correa nel primo tempo ha permesso alla formazione di Simone Inzaghi di superare all''Olimpico' il Cluj, rivale diretta nella corsa al secondo posto nel Gruppo E. Raggruppamento che vede ormai qualificato come primo il Celtic, questa sera vittorioso per 3-1 sul Rennes ultimo in classifica e già eliminato.

Europa League, Lazio ai sedicesimi: ecco con quali risultati

La Lazio adesso è a 6 punti, tre in meno rispetto al Cluj.

I biancocelesti sono però in vantaggio nel computo degli scontri diretti vista la rete segnata in Romania nel ko per 2-1 nella sfida d'andata. Per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta la Lazio deve ovviamente battere nell'ultima giornata la cenerentola Rennes in Francia e sperare nella contemporanea sconfitta in casa del Cluj contro il Celtic. Scenario molto difficile ma non impossibile dopo il successo di stasera sui romeni, che lascia tutto in gioco negli ultimi 90 minuti della fase a gironi.

