CALCIOMERCATO MILAN PIATEK IBRAHIMOVIC EVERTON CHELSEA / Più fischi che gol fino a questo momento per Krzysztof Piatek che continua a vivere una stagione pesantemente sottotono e ben lontana da quella messa in luce l'anno scorso in particolare nella prima metà con il Genoa. Il polacco ha però avuto un calo sensibile anche se confrontato con i sei mesi in rossonero da gennaio a giugno. Numeri in crollo verticale, specchio di una serie di prestazioni che hanno portato il pubblico di San Siro ad armarsi di fischi sonori in più circostanze.

Una situazione delicata che sta portando ila valutare con attenzione anche l'ipotesi cessione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Calciomercato Milan, ipotesi inglese per Piatek

Attacco in fermento quindi per il Milan che potrebbe decidere di rimpiazzare Piatek con l'eventuale arrivo di Zlatan Ibrahimovic, legato anche ad un fattore economico. Stando a quanto sottolineato da 'Sportmediaset' parallelamente il club rossonero pondera con attenzione l'eventuale cessione del polacco, arrivato lo scorso gennaio dal Genoa per oltre 30 milioni. Il futuro di Piatek potrebbe essere in prestito con la sua ex squadra che sarebbe anche disposta ad accoglierlo, ipotesi però al momento poco percorribile. Più credibile un'avventura con la stessa formula in Premier League dove oltre all'Everton si pensa al Chelsea che cederà il separato in casa Giroud a gennaio, magari proprio all'Inter. In tal senso bisogna però attendere la decisione del TAS sullo sblocco del mercato in entrata degli inglesi.

