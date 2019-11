ROMA TOTTI ZANIOLO / Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, intervenuto sulle frequenze di 'Radio Radio' insieme a Marcello Lippi, è tornato a commentare le voci di un suo possibile ritorno in giallorosso dopo l'annuncio ufficiale della messa in vendita del club: "Io ora ho intrapreso un nuovo percorso con l'obiettivo di far crescere i giovani giocatori italiani grazie alla mia esperienza. Farò scouting a livello internazionale per trovare talenti, ho scelto questo percorso e intendo portarlo fino in fondo. Per questo non credo che tornerei alla Roma in questo momento, qualora me lo chiedessero. Spero che quest'altro americano possa venire ma ne dubito. Una volta che metti le mani dentro capisci cosa c'è nella Roma.

Spero comunque che Friedkin arrivi e faccia grande la società". Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Roma, Totti: "Zaniolo? Meglio evitare paragoni con me".

Il capitano della Roma ha parlato anche di Nicolò Zaniolo: "Per il suo bene eviterei di fare paragoni con me. Se continua così riuscirà ad ottenere tutto il bene che il calcio potrà riservargli. Cerchiamo di farlo crescere senza pressioni perché è ancora giovane. Mi ricordo quando ero giovane io con Mazzone. Lui ha capito la mentalità romana e spero possa rimanere a Roma il più a lungo possibile, anche se credo che non sarà così. Avercene di Totti in squadra. Penso che i problemi li creassero alcuni giornalisti o alcuni tifosi. Totti giocava solo per la Roma e ha giocato anche su una gamba sola. Nessuno deve dire che ho messo Totti davanti alla Roma. La nuova Nazionale mi piace. Non collaborerò con Baldini nella mia nuova esperienza professionale”.

