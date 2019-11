CALCIOMERCATO INTER RINNOVO LAUTARO / Otto gol (conditi con tre assist) in 16 partite: Lautaro Martinez sta raggiungendo in questa stagione i numeri dei grandi attaccanti e una consapevolezza del suo talento sempre maggiore. In campo è tornato ad essere il 'Toro' che aveva attratto mezza Europa ai tempi del Racing e oggi le lusinghe di diversi top-club del Vecchio Continente sono tornate a farsi sentire.

Calciomercato Inter: Lautaro in cima alla lista del Barcellona

Il Barcellona lo ha messo nel mirino già da qualche mese. I catalani sono alla ricerca di un attaccante giovane ma già abituato alle atmosfere di Champions League, e il profilo dell’argentino è balzato in cima alle sue classifiche di gradimento. Il problema è il prezzo: gli azulgrana, per ora, reputano eccessivi i 111 milioni di euro che attivano la sua clausola rescissoria a luglio e restano vigili, ma in attesa.

L’agente di Lautaro, ai microfoni di Calciomercato.it, aveva confermato l’intenzione di rinnovare il contratto con i nerazzurri, ma dal 10 ottobre scorso ad oggi non ci sono stati passi avanti in tal senso.

L’Inter, forte della scadenza lontana (2023), non ha fretta, ma a breve potrebbe esserci un summit per iniziare a sbloccare l’impasse.

Calciomercato Inter, agenti di Lautaro a Milano

L’entourage del calciatore, infatti, sarà a Milano a dicembre (possibile una presenza a San Siro per le sfide a Roma e Barça): al momento non ci sono summit programmati ma la possibilità di rivedersi con la dirigenza esiste. Allontanare le lusinghe del club azulgrana, che lo ammirerà nuovamente al Meazza e per ora non è andato oltre l’ammissione di gradimento off the record, è un obiettivo facilmente raggiungibile con un rinnovo che tutte le parti in causa hanno intenzione di rendere realtà. Tra un paio di settimane, se ne riparlerà.

