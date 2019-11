MANCHESTER CITY TAS / Ricorso respinto: il Tas di Losanna ha rigettato il reclamo presentato dal Manchester City contro la decisione dell'Uefa in merito al Fair Play Finanziario. Si tratta della decisione presa dalla Camera investigativa dell'UEFA Club Financial Control Body il 15 maggio 2019 relativamente alla non conformità del City ai regolamenti Uefa in vigore su licenze per club e Fair Play Finanziario.

Una decisione con la quale la Camera investigativa dell'Uefa raccomandava alla Camera arbitrale della stessa Federcalcio europea di sanzionare il Manchester City. In particolare il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto non il Ciy non ha ancora esaurito tutti i reclami a sua disposizione prima di rivolgersi al TAS. Tra le sanzioni possibili c'è anche l'esclusione dalle coppe per la prossima stagione, un'eventualità che potrebbe rappresentare un punto di rottura del rapporto tra i big della squadra e la società inglese.