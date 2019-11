CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI TOTTENHAM / Sulla strada del recupero dopo la frattura del metatarso, Lorenzo Pellegrini continua ad essere un nome con grande seguito in ottica calciomercato. Come raccolto da Calciomercato.it, il Tottenham è pronto a presentare a gennaio un'offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro: l'interesse degli 'Spurs' per il centrocampista 23enne non è certo una novità, visto che il club inglese lo stima da tempo, come raccontato dalle news di calciomercato Roma disponibili cliccando qui.

Al momento però la priorità di Pellegrini è restare alla, così come la società capitolina è intenzionata ad intavolare prossimamente una discussione per il rinnovo del contratto (scadenza 2022) con l'eliminazione della clausola. Su Pellegrini non c'è solo il Tottenham: il calciatore piace anche all'Inter che resta vigile sul numero 7 della Roma. Ricordiamo che a gennaio è necessario strappare il sì del club capitolino visto che la clausola presente nell'attuale contratto di Pellegrini non è valida.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, caso Florenzi: retroscena e ultime di CM.IT

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: offerte per Fuzato, le ultime